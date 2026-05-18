Grasshopper neutralise Aarau à l'aller dans le barrage

Tout reste à faire dans le barrage de promotion/relégation. Grasshopper et Aarau se sont quittés sur un score vierge lors du match aller du barrage de promotion/relégation au Brügglifeld lundi.

Il a fallu un grand Justin Hammel dans les cages de GC pour empêcher les Argoviens de prendre l'avantage. Le portier zurichois a été décisif en arrêtant sur la ligne le tir de Daniel Afriye à la 68e, l'occasion la plus franche de la rencontre.

Equipés d'un brassard noir en l'honneur d'un supporter décédé, les protégés de Brunello Iacopetta ont été les premiers à se créer une occasion, avec une frappe cadrée de Valon Fazliu pour Aarau à 14e.

Les Argoviens, privés par Vaduz de promotion directe en Super Lague pour un seul point, n'ont pas été véritablement mis en danger par les hommes de Peter Zeidler, qui ont peiné à se défaire du marquage défensif argovien.

Mais le pensionnaire de Challenge League n'est pas parvenu à concrétiser sa domination offensive en seconde période. Leon Frokaj pour Aarau et Michael Frey pour GC ont encore eu une dernière occasion dans les arrêts de jeu, sans parvenir à faire basculer la rencontre.

Le vainqueur du match retour au Letzigrund jeudi (20h) sera en Super League la saison prochaine. Les Argoviens chercheront à briser le signe indien, eux qui restent sur trois échecs consécutifs en barrage. A l'inverse, GC devra réussir à sortir gagnant des barrages une troisième fois de rang après avoir déjà triomphé d'Aarau en 2025 et Thoune en 2024.

/ATS