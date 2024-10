Granit Xhaxa: « Nous n'avons pas fait tout faux »

'J’aurais été surpris de ne pas être sifflé...' Malgré la défaite de Leskovac, Granit Xhaka n’a pas perdu son sens de l’humour à la question de son ressenti sur l’accueil en Serbie.

'Le match fut fair-play, je pense. J’aurais bien sûr voulu rentrer en Suisse avec les 3 points, regrette-t-il. Nous n’avons pas fait tout faux depuis le début de cette campagne. Ainsi, je reste convaincu que nous étions la meilleure équipe sur le terrain au Danemark. Seulement, cela semble parfois trop facile de nous marquer des buts. Il sera important demain de réussir un 'clean sheet' pour se rassurer. De soigner les détails qui font toutes les différences.'

Le capitaine est revenu sur l’épisode du penalty manqué par Breel Embolo samedi à Leskovac. 'C’est l’entraîneur qui nomme les frappeurs. Il y a une liste de trois noms, explique-t-il. Samedi, Breel n’était pas sur la liste, mais il m’a dit qu’il se sentait prêt à le tirer. Nous ne pouvons pas lui jeter la pierre. Il ne sera pas le dernier à rater un penalty.'

Granit Xhaka affirme qu’il assumera ses responsabilités si la Suisse bénéficie à nouveau d’un penalty mardi même s’il n’en a plus frappé un seul avec l’équipe de Suisse depuis la séance de tirs au but perdue contre l’Angleterre le 9 juin 2019 à Guimaraes en Ligue des Nations. Le Bâlois avait réussi sa frappe. 'Je vous rassure: tirer un penalty ne me fait pas peur', lâche-t-il. On le croit volontiers.

