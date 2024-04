Granit Xhaka: « C'est indescriptible ! »

'Je n'arrive pas encore à réaliser ce que nous avons accompli', a déclaré Granit Xhaka à la chaîne DAZN peu après le sacre du Bayer Leverkusen.

'C'est indescriptible', a poursuivi le milieu helvétique, buteur dimanche face à Brême (5-0).

'Nous avons déjà fait la fête avec les supporters sur le terrain et ensuite dans le vestiaire avec l'équipe', a raconté le capitaine de l'équipe de Suisse. Il a admis qu'il ne croyait pas au titre de champion au tout début de la saison: 'On ne pouvait pas l'imaginer quand on regarde les dernières saisons', a-t-il souligné.

'Ce n'est qu'au bout d'un certain temps, lorsque nous avons commencé à gagner beaucoup de matches en jouant de manière dominante, que la confiance s'est installée et que nous avons commencé à nous dire que nous pouvions faire plus qu'une bonne saison et qu'une qualification pour la Ligue des champions', a raconté Granit Xhaka.

/ATS