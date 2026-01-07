Grand beau pour l'Inter, coup de froid pour Naples

L'Inter Milan a enchaîné mercredi à Parme (2-0) une sixième victoire de suite en Serie A. ...
Grand beau pour l'Inter, coup de froid pour Naples

Grand beau pour l'Inter, coup de froid pour Naples

Photo: KEYSTONE/EPA/Lorenzo Cattani

L'Inter Milan a enchaîné mercredi à Parme (2-0) une sixième victoire de suite en Serie A.

Les Nerazzurri relèguent ainsi à quatre longueurs le champion en titre Naples, neutralisé à domicile (2-2) par le mal classé Vérone.

Dans le brouillard de Parme, l'Inter de Yann Sommer et Manuel Akanji n'a pas ébloui ses tifosi par la qualité de son jeu. Mais le finaliste de la dernière Ligue des champions a assuré l'essentiel, et Cristian Chivu a pu faire tourner son effectif qui va disputer huit matches en janvier !

Federico Dimarco a ouvert la marque (42e) en glissant le ballon dans le but parmesan malgré un angle improbable, puis Marcus Thuram a doublé la mise dans le temps additionnel (98e). L'Inter prend donc quatre longueurs d'avance sur Naples, qui a frôlé la catastrophe mercredi en étant mené 2-0 par Vérone, et sur l'AC Milan qui affronte le Genoa jeudi.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le Barça détruit l'Athletic Bilbao et va en finale

Le Barça détruit l'Athletic Bilbao et va en finale

Football    Actualisé le 07.01.2026 - 22:36

Kevin Keegan traité pour un cancer

Kevin Keegan traité pour un cancer

Football    Actualisé le 07.01.2026 - 20:30

YB engage Ramona Bachmann

YB engage Ramona Bachmann

Football    Actualisé le 07.01.2026 - 19:07

CAN 2025: l'Algérie au forceps, la Côte d'Ivoire facile

CAN 2025: l'Algérie au forceps, la Côte d'Ivoire facile

Football    Actualisé le 06.01.2026 - 22:13

Articles les plus lus

Neuchâtel Xamax engage un nouveau portier

Neuchâtel Xamax engage un nouveau portier

Football    Actualisé le 06.01.2026 - 15:30

CAN 2025: l'Algérie au forceps, la Côte d'Ivoire facile

CAN 2025: l'Algérie au forceps, la Côte d'Ivoire facile

Football    Actualisé le 06.01.2026 - 22:13

YB engage Ramona Bachmann

YB engage Ramona Bachmann

Football    Actualisé le 07.01.2026 - 19:07

Kevin Keegan traité pour un cancer

Kevin Keegan traité pour un cancer

Football    Actualisé le 07.01.2026 - 20:30

PL: Liam Rosenior annonce reprendre les rênes de Chelsea

PL: Liam Rosenior annonce reprendre les rênes de Chelsea

Football    Actualisé le 06.01.2026 - 11:54

Neuchâtel Xamax engage un nouveau portier

Neuchâtel Xamax engage un nouveau portier

Football    Actualisé le 06.01.2026 - 15:30

CAN 2025: l'Algérie au forceps, la Côte d'Ivoire facile

CAN 2025: l'Algérie au forceps, la Côte d'Ivoire facile

Football    Actualisé le 06.01.2026 - 22:13

YB engage Ramona Bachmann

YB engage Ramona Bachmann

Football    Actualisé le 07.01.2026 - 19:07

Raphaël Wicky nommé entraîneur de Sporting Kansas City

Raphaël Wicky nommé entraîneur de Sporting Kansas City

Football    Actualisé le 05.01.2026 - 20:50

CAN 2025: l'Egypte et le Nigeria continuent leur parcours

CAN 2025: l'Egypte et le Nigeria continuent leur parcours

Football    Actualisé le 05.01.2026 - 22:03

PL: Liam Rosenior annonce reprendre les rênes de Chelsea

PL: Liam Rosenior annonce reprendre les rênes de Chelsea

Football    Actualisé le 06.01.2026 - 11:54

Neuchâtel Xamax engage un nouveau portier

Neuchâtel Xamax engage un nouveau portier

Football    Actualisé le 06.01.2026 - 15:30