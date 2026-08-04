Giovanni Reyna signe à Strasbourg

L'ex-espoir américain Giovanni Reyna s'est engagé avec le RC Strasbourg pour cinq an, a annoncé le club français mardi. Sa carrière a été minée par les blessures ces dernières saisons.

Lancé par le Borussia Dortmund à 17 ans, le milieu offensif, désormais âgé de 23 ans, a ensuite vécu des exercices compliqués, échouant à s'imposer à Dortmund, puis à Nottingham Forest en Angleterre où il était prêté et à Mönchengladbach en Allemagne.

Selon plusieurs médias, le Borussia Mönchengladbach devrait récupérer entre trois et cinq millions d'euros dans la transaction. En 2021, la valeur du fils de l'ancien international américain Claudio Reyna était estimée à 42 millions d'euros.

Giovanni Reyna (43 sélections, 10 buts) a participé au Mondial 2026 avec les États-Unis dans la peau d'un remplaçant, inscrivant un but contre le Paraguay.

/ATS