Giorgio Chiellini raccroche à 39 ans

L'ancien international italien Giorgio Chiellini a décidé de mettre un terme à sa carrière à l'âge de 39 ans. Il l'a annoncé sur les réseaux sociaux.

'Tu as été le plus merveilleux et le plus intense des voyages de ma vie, tu as été mon tout (...) mais il est temps de commencer de nouveaux chapitres, de relever de nouveaux défis et d'écrire des nouvelles pages importantes et intéressantes de ma vie', a-t-il écrit sur son compte X (anciennement Twitter) en accompagnement d'une vidéo retraçant sa carrière.

Chiellini a fait l'essentiel de sa carrière sous le maillot de la Juventus, de 2005 à 2022 après avoir débuté à Livourne, en 2e division italienne (2001-04) et un passage à la Fiorentina (2004-05).

Il évoluait depuis juin 2022 en MLS: après avoir participé à la conquête du titre en 2022, le premier de l'histoire du Los Angeles FC, il vient de s'incliner en finale de l'édition 2023 contre Columbus (2-1).

Avec la Juve, le défenseur central a remporté neuf titres de champion d'Italie, tous consécutifs entre 2012 et 2020, cinq éditions de la Coupe d'Italie, autant d'éditions de la Super Coupe d'Italie.

Mais il n'a jamais été sacré en Europe, malgré deux finales de la Ligue des champions, perdues en 2015 et 2017.

Chiellini a porté à 117 reprises le maillot de l'équipe d'Italie et inscrit huit buts. Avec la Nazionale dont il fut le capitaine de 2018 à 2022, il a remporté l'Euro 2021 et disputé la finale de l'Euro 2012, perdue contre l'Espagne.

Il a disputé deux phases finales de la Coupe du monde, en 2010 et en 2014: durant la Coupe du monde au Brésil, lors du match de poules opposant l'Italie à l'Uruguay remporté 1-0 par les Sud-Américains, il a été mordu par Luis Suarez, ce qui valut à l'attaquant uruguayen une suspension de quatre mois.

Selon la 'Gazzetta dello Sport', Chiellini, diplômé d'économie, n'a pas l'intention d'embrasser la carrière d'entraîneur: il va rester six mois encore aux Etats-Unis, avant de regagner l'Italie où il pourrait travailler pour la Juve.

/ATS