Gianluigi Buffon met fin à sa carrière

L'ancien gardien de but emblématique de l'Italie et de la Juventus Gianluigi Buffon a décidé de mettre un terme à sa carrière à 45 ans. Il l'a annoncé mercredi sur ses réseaux sociaux.

'C'est fini, les amis ! Vous m'avez tout donné, je vous ai tout donné. On l'a fait ensemble', a écrit Buffon, considéré comme l'un des meilleurs gardiens de l'histoire, en accompagnement d'une vidéo retraçant sa carrière.

Revenu il y a deux ans à Parme, le club de ses débuts désormais en 2e division italienne, Gianluigi Buffonest le joueur ayant disputé le plus de matches dans le Championnat d'Italie (657).

Avec Parme (1995-2001 et 2021-23), il a gagné la Coupe de l'UEFA (désormais Europa League) en 1999. Avec la Juventus (2001-18 et 2019-21), il a survolé la Serie A avec dix titres de champion, tout en échouant à conquérir la Ligue des champions, défait en finale à trois reprises en 2003, 2015, et 2017.

'Gigi' Buffon a également décroché la Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain en 2019, lors d'un passage d'une saison marqué par une élimination précoce en C1, avant de revenir à la Juve. Mais son plus grand fait d'armes demeurera la victoire de l'Italie lors de la Coupe du monde 2006, sous les ordres de Marcello Lippi.

Il est aussi le recordman des sélections (176, entre 1997 et 2018) avec la Nazionale, avec laquelle il a disputé cinq Coupes du monde (entre 1998 et 2014).

