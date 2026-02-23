Gianluca Prestianni suspendu mercredi contre le Real Madrid

Gianluca Prestianni a été 'suspendu provisoirement' par l'UEFA pour le match retour mercredi ...
Gianluca Prestianni suspendu mercredi contre le Real Madrid

Gianluca Prestianni suspendu mercredi contre le Real Madrid

Photo: KEYSTONE/AP/Pedro Rocha

Gianluca Prestianni a été 'suspendu provisoirement' par l'UEFA pour le match retour mercredi à Madrid. L'Argentin du Benfica avait été accusé de racisme par les joueurs du Real Madrid.

En attendant les conclusions de l'enquête, l'organe de discipline et d'éthique (CEDB) de l'UEFA 'a décidé aujourd'hui (lundi) de suspendre M. Gianluca Prestianni' pour 'comportement discriminatoire', peut-on lire dans un communiqué délivré par l'instance.

La rencontre, remportée 1-0 par les Madrilènes, a été interrompue une dizaine de minutes après que l'attaquant brésilien Vinicius Junior s'est plaint d'avoir été traité de 'singe' par l'Argentin. Des accusations que ce dernier a réfutées sur son compte Instagram.

/ATS
 

Actualités suivantes

Advocaat quitte son poste à Curaçao

Advocaat quitte son poste à Curaçao

Football    Actualisé le 23.02.2026 - 14:41

Précieux succès pour Aarau en WSL, Servette Chênois assure en Coupe

Précieux succès pour Aarau en WSL, Servette Chênois assure en Coupe

Football    Actualisé le 23.02.2026 - 10:17

Lieu inédit pour les finales de Coupe neuchâteloise de football

Lieu inédit pour les finales de Coupe neuchâteloise de football

Football    Actualisé le 23.02.2026 - 10:00

Battu à Lugano, Lausanne ne sait plus gagner

Battu à Lugano, Lausanne ne sait plus gagner

Football    Actualisé le 22.02.2026 - 18:31

Articles les plus lus

Battu à Lugano, Lausanne ne sait plus gagner

Battu à Lugano, Lausanne ne sait plus gagner

Football    Actualisé le 22.02.2026 - 18:31

Neuchâtel Xamax craque sur le fil

Neuchâtel Xamax craque sur le fil

Football    Actualisé le 22.02.2026 - 20:29

Lieu inédit pour les finales de Coupe neuchâteloise de football

Lieu inédit pour les finales de Coupe neuchâteloise de football

Football    Actualisé le 23.02.2026 - 10:00

Précieux succès pour Aarau en WSL, Servette Chênois assure en Coupe

Précieux succès pour Aarau en WSL, Servette Chênois assure en Coupe

Football    Actualisé le 23.02.2026 - 10:17

Sion domine Young Boys avec un triplé de Nivokazi

Sion domine Young Boys avec un triplé de Nivokazi

Football    Actualisé le 22.02.2026 - 17:27

Battu à Lugano, Lausanne ne sait plus gagner

Battu à Lugano, Lausanne ne sait plus gagner

Football    Actualisé le 22.02.2026 - 18:31

Neuchâtel Xamax craque sur le fil

Neuchâtel Xamax craque sur le fil

Football    Actualisé le 22.02.2026 - 20:29

Lieu inédit pour les finales de Coupe neuchâteloise de football

Lieu inédit pour les finales de Coupe neuchâteloise de football

Football    Actualisé le 23.02.2026 - 10:00

« Xamax et la ville de Neuchâtel méritent plus »

« Xamax et la ville de Neuchâtel méritent plus »

Football    Actualisé le 22.02.2026 - 10:30

Sion accueille YB, Lausanne à Lugano

Sion accueille YB, Lausanne à Lugano

Football    Actualisé le 22.02.2026 - 17:24

Sion domine Young Boys avec un triplé de Nivokazi

Sion domine Young Boys avec un triplé de Nivokazi

Football    Actualisé le 22.02.2026 - 17:27

Neuchâtel Xamax craque sur le fil

Neuchâtel Xamax craque sur le fil

Football    Actualisé le 22.02.2026 - 20:29