Giacomo Koloto terrasse le Lausanne-Sport

Moins de 70 heures après son élimination en Conference League, le Lausanne-Sport n’a pas rebondi. Il s’est incliné 2-1 devant le FC Bâle pour compromettre encore davantage sa place dans le top-6.

A la recherche d’une victoire depuis désormais sept matches toutes compétitions confondues, les Vaudois sont tombés à la Tuilière sous les coups d’un joueur de 18 ans qui s’affirme comme la plus belle pépite de la Super League. Quart de finaliste de la Coupe du monde M17, Giacomo Koloto a inscrit ses premiers buts en championnat pour s'imposer comme le grand homme du match.

Il a ouvert le score après seulement 40 secondes de jeu avant de signer un doublé le 2-1 à la 68e. L’attaquant n’a laissé aucune chance à Karlo Letica sur ses deux frappes victorieuses. Avec un tel talent, la vie sera plus simple pour Stephan Lichtsteiner.

Cette deuxième victoire après celle du 8 février contre le FC Zurich fera le plus grand bien pour l’ancien capitaine de l’équipe de Suisse. Il la doit également à la rigueur apportée en défense par Becir Omeragic. Le transfuge de Montpellier a parfaitement livré la marchandise pour sa grande première sous ses nouvelles couleurs.

/ATS