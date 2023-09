Gérone, le petit club catalan qui défie les grands d'Espagne

Le club de Gérone, racheté en 2017 par le City Football Group, maison mère émiratie de Manchester City, réalise le meilleur début de saison de son histoire en Liga, rivalisant avec le Barça.

Il côtoie également le Real Madrid, qu'il accueille samedi (18h30).

Quand ils ont coché ce match dans leur calendrier, les Catalans n'auraient jamais pu imaginer qu'ils accueilleraient, dans leur petit stade de Montilivi (14'500 places), le club merengue dans la peau du leader. Et pourtant, l'équipe promue en 2022 a profité d'un calendrier favorable pour enchaîner six victoires consécutives et prendre la tête de la Liga, avec 19 points en 7 journées.

Une situation 'inespérée' tant pour le coach Michel - à ne pas confondre avec son homonyme passé notamment par Marseille - que pour le directeur sportif Quique Carcel.

'On profite de ce moment exceptionnel. On a un objectif très clair qui est de se maintenir, mais le fait d'avoir déjà 19 points nous donne beaucoup de sécurité' dit le second à l'AFP. '50% du travail est fait', s'est de son côté réjoui auprès du quotidien Sport le frère de Pep Guardiola, Pere, qui possède la moitié des parts du club.

Pas question de s'enflammer pour autant, poursuit Michel, pour qui 'le seul objectif' reste 'le maintien'.

'Projet clair'

Ville moyenne de quelque 110'000 habitants située à proximité des Pyrénées et de la Costa Brava, à mi-chemin entre Barcelone et la frontière française, Gérone n'a pas le profil d'un premier de la classe.

Mais pour l'entraîneur du FC Barcelone Xavi Hernandez, le début de saison canon du petit voisin 'n'est pas une surprise'. 'Ils ont beaucoup de mérite, c'est une équipe spectaculaire. Ils font bien les choses depuis plusieurs années, leur projet est très clair et ils ont un très bon entraîneur, Michel.'

Grâce au football offensif de son entraîneur, Gérone avait terminé la saison passée à la 10e place, à seulement quatre points d'Osasuna, qualifié pour les barrages de Ligue Europa Conférence.

'C'est vrai qu'on se sent bien plus forts que lors de notre première montée (en 2017). On doit rester humbles mais aussi avoir l'ambition de franchir un cap cette saison', affirme Quique Carcel.

Selon le directeur sportif, c'est la continuité dans l'effectif de l'an passé qui explique ce succès. 'Même si l'on a perdu quatre titulaires indiscutables, on a gardé 15 ou 16 éléments (...), qui ont désormais un bagage, des automatismes et qui croient en l'idée de l'entraîneur.'

Recrutement malin

Contraint de laisser filer Oriol Romeu au Barça et Santiago Bueno à Wolverhampton, les Catalans ont recruté malin, grâce notamment à la structure du City Football Group et son réseau de recrutement et de scouting tentaculaire.

Le club, dont le City Group du Cheikh Mansour, vice-président des Emirats arabes unis, possède 47% des parts, a ainsi pu s'offrir les renforts de l'attaquant ukrainien Artem Dovbyk, recrue la plus chère de son histoire (7,5 millions d'euros), du milieu vénézuélien Yangel Herrera, acheté cinq millions à ManCity, et de l'ailier brésilien Savio, prêté par Troyes (L2 française), autre membre du groupe.

Ces trois joueurs sont les protagonistes de ce début de saison réussi, avec trois buts et deux passes décisives pour Herrera et Dovbyk, et deux buts et quatre passes pour Savio (19 ans), intenable sur son côté gauche.

Gérone a également fait signer libre le défenseur néerlandais Daley Blind et le gardien argentin Gazzaniga, et s'est fait prêter l'ex-défenseur de City Eric Garcia par le Barça.

Suffisant pour construire une équipe compétitive, 'belle à voir jouer, qui veut avoir le contrôle du ballon, de la personnalité' et qui a 'un avantage compétitif' sur ses concurrents traditionnels grâce au soutien du City Football Group, 'au niveau des infrastructures, du scouting, des soins ou de la nutrition' ajoute Quique Carcel.

Sur le terrain, 'la magie' opère, selon lui, car Michel dispose ainsi d''assez de talents' pour développer son projet de jeu: 'ne pas trop se soucier du résultat, et attaquer, attaquer pour mettre des buts'. Une recette qui fonctionne pour le moment: Gérone a la meilleure attaque de Liga avec 18 buts.

/ATS