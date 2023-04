Geiger: « Je m'attendais à un match plus difficile »

'Je m'attendais à un match plus difficile...' Comme tous les observateurs, Alain Geiger a été - agréablement pour sa part - surpris par la médiocrité du FC Zurich, battu 4-0 par Servette mercredi.

'C'est la deuxième fois lors de nos trois derniers matches que nous présentons un tel visage', se désole Bo Henriksen. L'entraîneur du FCZ comprenait mal les largesses défensives dévoilées par son équipe qui s'était inclinée 4-1 le 15 avril à Lucerne 'Il y a aussi l'état d'esprit qui n'était pas vraiment là', ajoute-t-il.

Pour Alain Geiger, le tableau est bien sûr beaucoup plus réjouissant. 'J'ai vu mon équipe soudée, combative et solide, lâche-t-il. Je n'ai pas le souvenir d'un match à domicile où nous avons bénéficié d'autant d'occasions. Je sens vraiment l'équipe motivée pour aller chercher cette deuxième place.'

Alain Geiger a pu mesurer si besoin était combien les rôles de Gaël Clichy, Timothé Cognat et Miroslav Stevanovic pouvaient être déterminants. Clichy et Stevanovic avaient été préservés samedi à Berne. De retour au jeu, ils ont su, avec Cognat qui est sans doute le joueur le plus précieux de l'effectif, donner le ton juste pour ce Servette en quête de rachat.

/ATS