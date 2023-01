Gareth Bale met un terme à sa carrière à 33 ans

Gareth Bale a mis fin avec effet 'immédiat' à sa carrière en club comme en sélection. A 33 ans, le Gallois a dit stop après 17 saisons professionnelles.

'Après une réflexion approfondie, j'annonce ma retraite immédiate du football de club et de sélection', écrit sur son compte Twitter l'ancien ailier du Real Madrid, cinq fois vainqueur de la Ligue des Champions, qui a fini sa carrière sur un titre en MLS avec Los Angeles FC.

Formé à Southampton, révélé au plus haut niveau à Tottenham et sacré au Real Madrid, Gareth Bale restera comme l'un des plus grands joueurs gallois de l'histoire. Il a disputé trois phases finales avec sa sélection, la dernière au Qatar pour une Coupe du monde 2022 qui ne lui laissera pas de grands souvenirs contrairement à l'Euro 2016 qui avait vu le Pays de Galles se hisser dans le dernier carré.

Capable de marquer des buts fabuleux, Garet Bale a payé ces dernières années un dilettantisme qu'il ne cherchait pas vraiment à masquer. Sa passion dévorante pour le golf a entravé sa fin de carrière.

/ATS