Gabon: équipe suspendue et mise à l'écart d'Aubameyang

Equipe suspendue, encadrement démis et mise à l'écart de Pierre-Emerick Aubameyang et Bruno ...
Gabon: équipe suspendue et mise à l'écart d'Aubameyang

Gabon: équipe suspendue et mise à l'écart d'Aubameyang

Photo: KEYSTONE/AP/Themba Hadebe

Equipe suspendue, encadrement démis et mise à l'écart de Pierre-Emerick Aubameyang et Bruno Ecuele Manga: l'élimination au premier tour de la CAN passe mal au Gabon.

Le ministre des Sports a annoncé une série de sanctions.

Face à la Côte d'Ivoire, tenante du titre, la sélection gabonaise s'est inclinée (3-2) mercredi, pour sa troisième défaite en autant de matches de poule.

'Compte tenu de la prestation déshonorante des Panthères à la CAN, le gouvernement décide de la dissolution du staff technique, de la suspension de l'équipe nationale jusqu'à nouvel ordre, et de la mise à l'écart des joueurs Bruno Ecuele Manga et Pierre-Emerick Aubameyang', a déclaré le ministre des Sports Simplice-Désiré Mamboula, dans un message diffusé à la télévision gabonaise.

Quelques heures après sa diffusion, la vidéo de cette annonce a été retirée des plateformes officielles du ministère et des canaux numériques de la chaîne, avant d'être republiée jeudi matin.

Le parcours à la CAN de l'équipe nationale avait été examiné en Conseil des ministres mercredi soir. 'C'est une part de l'identité nationale qui s'en trouve fragilisée', avait déclaré lundi Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, des propos relayés dans un communiqué officiel paru mercredi soir.

'L'équipe nationale met en évidence deux problématiques majeures: l'absence de méthode et la dispersion des ressources, a-t-il précisé. Le président a promis 'des décisions fortes et structurantes' pour 'rétablir la rigueur, la responsabilité et l'ambition dans la gouvernance du sport national'.

Sur X, Pierre-Emerick Aubameyang a répondu aux critiques dans un tweet. 'Je pense que les problèmes de l'équipe sont bien plus profonds que la petite personne que je suis', a-t-il écrit, en réponse à quelqu'un qui lui demandait si c'était lui le problème.

L'attaquant, victime d'une gêne à la cuisse gauche, avait été remis à disposition de son club l'Olympique de Marseille avant même la dernière rencontre de la CAN contre la Côte d'Ivoire.

/ATS
 

Actualités suivantes

L'entraîneur Enzo Maresca quitte Chelsea au jour de l'An

L'entraîneur Enzo Maresca quitte Chelsea au jour de l'An

Football    Actualisé le 01.01.2026 - 13:58

Raoul Savoy, l’entraîneur des challenges

Raoul Savoy, l’entraîneur des challenges

Football    Actualisé le 01.01.2026 - 12:00

Neymar prolonge avec le Santos jusqu'à fin 2026

Neymar prolonge avec le Santos jusqu'à fin 2026

Football    Actualisé le 01.01.2026 - 07:12

La Côte d'Ivoire arrache la 1re place du groupe F

La Côte d'Ivoire arrache la 1re place du groupe F

Football    Actualisé le 31.12.2025 - 22:19

Articles les plus lus

Un sans-faute sans trembler pour l'Algérie

Un sans-faute sans trembler pour l'Algérie

Football    Actualisé le 31.12.2025 - 19:20

La Côte d'Ivoire arrache la 1re place du groupe F

La Côte d'Ivoire arrache la 1re place du groupe F

Football    Actualisé le 31.12.2025 - 22:19

Neymar prolonge avec le Santos jusqu'à fin 2026

Neymar prolonge avec le Santos jusqu'à fin 2026

Football    Actualisé le 01.01.2026 - 07:12

Raoul Savoy, l’entraîneur des challenges

Raoul Savoy, l’entraîneur des challenges

Football    Actualisé le 01.01.2026 - 12:00

Le Botafogo de Textor interdit de recrutement

Le Botafogo de Textor interdit de recrutement

Football    Actualisé le 31.12.2025 - 17:17

Un sans-faute sans trembler pour l'Algérie

Un sans-faute sans trembler pour l'Algérie

Football    Actualisé le 31.12.2025 - 19:20

La Côte d'Ivoire arrache la 1re place du groupe F

La Côte d'Ivoire arrache la 1re place du groupe F

Football    Actualisé le 31.12.2025 - 22:19

Neymar prolonge avec le Santos jusqu'à fin 2026

Neymar prolonge avec le Santos jusqu'à fin 2026

Football    Actualisé le 01.01.2026 - 07:12

Premier League: Arsenal domine Aston Villa 4-0

Premier League: Arsenal domine Aston Villa 4-0

Football    Actualisé le 30.12.2025 - 23:18

Mbappé absent au moins trois semaines

Mbappé absent au moins trois semaines

Football    Actualisé le 31.12.2025 - 15:10

Le Botafogo de Textor interdit de recrutement

Le Botafogo de Textor interdit de recrutement

Football    Actualisé le 31.12.2025 - 17:17

Un sans-faute sans trembler pour l'Algérie

Un sans-faute sans trembler pour l'Algérie

Football    Actualisé le 31.12.2025 - 19:20