Futur adversaire de la Suisse, le Qatar annonce sa sélection

Le sélectionneur du Qatar Julen Lopetegui a dévoilé mercredi sa liste pour la Coupe du monde 2026. Celle-ci ne compte que des joueurs évoluant dans le championnat national, à une exception près.

Selon le site spécialisé Transfermarkt, le joueur avec la plus grosse valeur marchande est l'attaquant Akram Afif, estimé à 8 millions d'euros. Il a inscrit 15 buts en 22 matches cette saison avec son club d'Al-Sadd dans le championnat qatari.

Homam Al-Amin, arrière gauche de 26 ans, est le seul joueur de cette sélection à ne pas évoluer au pays, même s'il appartient à Al-Duhail. Il a terminé la saison en prêt au Cultural Leonesa, en deuxième division espagnole.

Le Qatar évoluera dans le groupe B et sera le premier adversaire de la Suisse. La rencontre aura lieu à San Francisco le 13 juin, puis il affrontera le Canada à Vancouver le 18 juin, et enfin la Bosnie-Herzégovine à Seattle le 24 juin.

/ATS