France: un Greenwood déchaîné permet à l'OM de prendre la tête

Marseille a pris la tête de la Ligue 1 lors de la 8e journée. Vainqueur 6-2 à domicile face ...
Photo: KEYSTONE/EPA/Guillaume Horcajuelo

Marseille a pris la tête de la Ligue 1 lors de la 8e journée. Vainqueur 6-2 à domicile face au Havre, l'OM compte un point d'avance sur le Paris Saint-Germain et deux sur Strasbourg.

Tout était pourtant mal parti pour les Marseillais puisque Kechta avait ouvert le score pour les visiteurs (24e). Mais l'expulsion de Lloris à la 34e a changé la donne: Greenwood a égalisé sur le penalty qui a suivi (35e).

L'Anglais, déchaîné, a ensuite marqué encore trois fois après le repos (67e/72e/76) pour porter le score provisoire à 4-1. Ulisses Garcia n'a pas quitté le banc des remplaçants marseillais, de même que Felix Mambimbi côté havrais.

/ATS
 

