Fracture du péroné pour Aitana Bonmati, absente plusieurs mois

Aitana Bonmati, triple Ballon d'Or en titre, a été victime d'une fracture du péroné gauche dimanche à l'entraînement. Cette blessure devrait l'éloigner des terrains plusieurs mois.

La milieu de terrain du FC Barcelone, forfait pour la finale retour de Ligue des nations mardi face à l'Allemagne, s'est gravement blessée sur 'un mauvais appui', a expliqué dimanche la Fédération espagnole de football.

La championne du monde espagnole, lauréate des trois derniers Ballon d'Or, devrait être indisponible plusieurs mois selon la presse catalane, la durée d'absence pouvant doubler en cas d'opération, suivie d'une longue période de rééducation.

/ATS