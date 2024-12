Fracture de la jambe pour Jordan Lotomba

Gros coup dur pour Jordan Lotomba. L'international suisse du Feyenoord Rotterdam souffre d'une fracture au bas de la jambe

Lotomba sera indisponible pendant les prochains mois, a annoncé le club néerlandais sans donner plus de précisions sur la durée de son indisponibilité.

La latéral droit de 26 ans s'est blessé en début de semaine à l'entraînement. Il a déjà subi une opération afin de se remettre correctement et le plus rapidement possible de cette fracture, souligne le Feyennord.

Jordan Lotomba, dont la huitième et dernière sélection en équipe de Suisse remonte au mois d'octobre 2023, est arrivé dans le club néerlandais au début du mois de septembre après avoir évolué durant quatre ans à Nice. Une blessure à une cuisse l'avait déjà mis au repos forcé durant quatre semaines cet automne.

/ATS