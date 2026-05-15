Forfait du défenseur néerlandais De Ligt

Le défenseur central Matthijs de Ligt a été opéré du dos. Le Néerlandais est forfait pour la Coupe du monde en Amérique du Nord, a annoncé vendredi son club de Premier League Manchester United.

Agé de 26 ans, de Ligt 'a été opéré avec succès', a affirmé le club mancunien dans un communiqué. Les Red Devils soulignent que cette intervention chirurgicale avait été définie comme la meilleure option pour se débarrasser de la blessure au dos qui le tient éloigné des terrains depuis novembre.

'Depuis novembre, j'ai fait tout ce qui était possible... et j'ai exploré toutes les options pour pouvoir refaire ce que j'aime, jouer au football', a commenté Matthijs de Ligt, qui compte 52 sélections avec les Oranje.

L'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam, de la Juventus et du Bayern Munich avait bien commencé la saison avec Manchester United, disputant les 13 premiers matches de Premier League avant d'être victime de cette blessure au dos. Son retour avec ManU ne devrait pas intervenir avant le début de la prochaine saison

/ATS