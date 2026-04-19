Force 8 pour Breel Embolo

A nouveau titulaire dans un schéma avec deux attaquants, Breel Embolo a inscrit à Strasbourg ...
Force 8 pour Breel Embolo

Force 8 pour Breel Embolo

Photo: KEYSTONE/EPA/CYRIL ZINGARO

A nouveau titulaire dans un schéma avec deux attaquants, Breel Embolo a inscrit à Strasbourg son huitième but de la saison en Ligue 1. Le Bâlois a signé le 2-0 à Strasbourg où Rennes s’est imposé 3-0.

Face au demi-finaliste de la Conference League, les Bretons ont cueilli un succès précieux qui leur permet de se hisser à la quatrième place du classement, à un point du troisième Lille tenu en échec la veille face à Nice 0-0.

Capitaine en raison de la suspension de Valentin Rongier, Breel Embolo a exploité une déviation de la tête de son compère Esteban Lepaul sur un corner pour marquer du torse à la 49e. La venue dimanche prochain de Nantes, promis à la relégation, doit permettre à Rennes de faire un pas de plus vers la qualification directe pour la Ligue des Champions.

/ATS
 

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