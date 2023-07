Football féminin: le regard biaisé des téléspectateurs

Le regard porté sur le football féminin est biaisé par des stéréotypes de genres. C'est ce que montre une étude zurichoise qui a soumis à un panel de 600 personnes des vidéos des meilleurs buts masculins et féminins de la saison 2019, certaines floutées.

Avec des confrères américains et norvégiens, Carlos Gómez González, de l'Université de Zurich (UZH), a tenté de quantifier les préjugés liés au genre dans le football. Les scientifiques ont recruté 613 participants - 337 hommes et 276 femmes âgés de 34 ans en moyenne - qu'ils ont répartis en deux groupes.

Dix vidéos de football masculin et féminin de niveau mondial durant entre 5 et 14 secondes chacune ont été soumises aux participants. Il s'agissait de buts de l'année 2019 parmi les plus regardés à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Pour l'un des groupes, les vidéos avaient été floutées afin que le sexe des joueuses et des joueurs ne soit pas reconnaissable.

Résultats: sur les vidéos non floutées, l'évaluation de la performance sportive des hommes était significativement supérieure à celle des femmes (4.0 contre 3,8 sur une échelle de 5). Avec les vidéos floutées, aucune différence n'a été observée entre les deux groupes (3,5).

La note globalement inférieure est due selon les auteurs au floutage lui-même qui nuit à la qualité perçue. L'étude montre aussi que les hommes donnent une évaluation moins bonne lorsqu'ils savent qu'ils ont affaire à du football féminin.

Pour les chercheurs, ces résultats confirment le fait que dans les activités à domination masculine, les stéréotypes de genre influencent de manière négative la perception de la qualité. Et ce indépendamment de la performance athlétique.

Pour le football féminin, cela a des conséquences en termes de couverture médiatique, d'investissements et de potentiel économique, notamment. Ces travaux sont publiés dans la revue Sport Management Review.

/ATS