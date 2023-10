Fluminense qualifié pour sa 2e finale de Copa Libertadores

Fluminense a décroché mercredi son billet pour la deuxième finale de Copa Libertadores de son histoire. Les Brésiliens ont battu l'Internacional de Porto Alegre 2-1 au match retour de la demi-finale.

Le défenseur Gabriel Mercado, champion du monde avec la sélection argentine, a ouvert le score pour les 'colorados' du sud du Brésil de la tête (9e).

Mais les 'tricolores' de Rio de Janeiro ont renversé la vapeur en fin de match, grâce à des buts de l'espoir John Kennedy (81e), 21 ans, et du vétéran argentin German Cano (87e), 35 ans.

Le match aller s'était soldé par un match nul 2-2 au Maracana.

Et c'est ce stade mythique de Rio qui accueillera la grande finale, le 4 novembre, entre Fluminense et le vainqueur de l'autre demi-finale, entre Palmeiras, une autre équipe brésilienne, et les Argentins de Boca Juniors, qui s'affrontent jeudi à Sao Paulo, après un match nul 0-0 à l'aller.

Fluminense a déjà été finaliste malheureux de la Copa Libertadores, équivalent sud-américain de la Ligue des Champions européenne, en 2008, et avait perdu aux tirs aux buts face aux Équatoriens de la LDU de Quito.

/ATS