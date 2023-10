Fin de série pour Yverdon

Après cinq matches sans défaite, Yverdon a mordu la poussière. Le néo-promu s’est incliné 3-0 devant les Grasshoppers lors d’une rencontre à oublier au plus vite.

Victorieuse de Bâle et de St. Gall lors de ses deux premiers matches de la saison dans son stade, la fomation de Marco Schällibaum n’a pas réussi la passe de trois. Un premier but inscrit par l’Australien Aweer Nabil qui a su exploiter des erreurs du capitaine William Le Pogam et du gardien Sebastian Breza devait couper les ailes des Yverdonnois qui avaient réussi une belle entame. Ils furent incapables de réagir face à des Zurichois qui ont cueilli un deuxième succès dans ce championnat, le premier depuis le... 6 août.

Auteur d’un doublé et d’un assist, Aweer Nabil fut l’homme du match. International à 32 reprises, l’attaquant venu de Cadix a inscrit ses premiers buts sous ses nouvelles couleurs. Intenable sur son flanc droi samedi, il peut permettre à l’équipe de Bruno Berner de retrouver un classement plus conforme à son lustre passé.

Au Letzigrund, le FC Zurich a battu 3-2 Winterthour dans un derby qui aura tenu ses promesses. Seule équipe toujours invaincue, le FCZ a, avec cette sixième victoire, conforté sa place de leader. Elle possède 5 points d’avance sur les Young Boys qui comptent toutefois deux matches en moins. Zurich a marqué par Nikola Boranijasevic (2e), Antonio Marchesano (45e) et Fabian Rohner (78e).

/ATS