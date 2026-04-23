Fin de saison compromise pour Shaqiri, blessé à la cuisse droite

Le FC Bâle devra certainement se passer de Xherdan Shaqiri jusqu'à la fin de saison. Il s'est blessé mardi à l'entraînement et souffre d'une de la cuisse droite, a annoncé le club rhénan.

Victime d'une légère lésion musculaire, Shaqiri ne pourra donc en tout cas pas disputer le premier match du Championship Group dimanche contre Sion (14h00 à Bâle), un match peut-être décisif dans la course à l'Europe. Selon le FCB, son indisponibilité pourrait s'étendre sur plusieurs semaines. Sa fin de saison est donc compromise.

Les Bâlois disputeront leur dernier match de Super League 17 mai contre Lugano.

/ATS