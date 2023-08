Fabian Rieder part tenter sa chance en Ligue 1

Deux jours après leur qualification en Ligue des champions, les Young Boys perdent un des joyaux de leur effectif. Fabian Rieder quitte la capitale pour rejoindre le Stade Rennais en Ligue 1.

Le milieu de terrain de 21 ans avait depuis longtemps l'idée d'un départ à l'étranger. Cette fois-ci sera donc la bonne peu avant la fin de la période des transferts dans les principaux pays européens. Rieder s'est engagé pour quatre ans avec Rennes, actuellement sixième de Ligue 1 après trois journées. La somme de transfert est évaluée entre 12 et 15 millions.

Stade Rennais, qui a compté parmi ses joueurs Alex Frei, Marco Grassi et Gelson Fernandes, a terminé les quatre derniers championnats dans les six premiers, dont deux fois au quatrième rang au cours des deux derniers exercices. Les Bretons sous la direction de l'ex-entraîneur de Lyon Bruno Genesio sont qualifiés pour la Ligue Europa. Les Rennais ont acheté des joueurs cet été pour 140 millions d'euros.

Rieder, qui avait effectué ses débuts en équipe de Suisse à l'occasion de la Coupe du monde au Qatar, quitte son club formateur après 122 matches officiels et deux titres de champion (2021 et 2023) et une Coupe de Suisse (2023). Il a disputé son dernier match sous les couleurs 'jaune et noir' mardi lors du succès 3-0 contre Macabi Haifa. Il avait quitté la pelouse à la 73e minute sous les ovations du public.

