Fabian Rieder marque pour ses débuts avec Augsbourg

Fabian Rieder a vécu des débuts contrastés avec Augsbourg en Bundesliga. L'international suisse ...
Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Fabian Rieder a vécu des débuts contrastés avec Augsbourg en Bundesliga. L'international suisse a ouvert le score, mais sa nouvelle équipe a fini par s'incliner contre St. Pauli, à Hambourg (2-1).

Le milieu offensif bernois, arrivé en provenance du Stade Rennais le dernier jour du mercato, a marqué le 1-0 d'une tête rageuse au second poteau. St. Pauli a renversé le match grâce à des buts de Hountondji (45e, penalty) et de Sinani (77e).

Augsbourg, où évolue aussi le défenseur seelandais Cédric Zesiger (aligné 90 minutes dimanche), tentera de se relancer le samedi prochain lors de la venue du FSV Mayence de Silvan Widmer.

/ATS
 

