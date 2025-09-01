Fabian Rieder de retour en Bundesliga

Fabian Rieder quitte définitivement Rennes. Après avoir été prêté à Stuttgart la saison dernière ...
Fabian Rieder de retour en Bundesliga

Fabian Rieder de retour en Bundesliga

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Fabian Rieder quitte définitivement Rennes. Après avoir été prêté à Stuttgart la saison dernière, l'international helvétique rejoint cette fois Augsbourg.

Il a signé un contrat jusqu'en 2030, comme l'ont annoncé les Allemands. Le Bernois de 23 ans, qui avait quitté les Young Boys pour rejoindre les Bretons à l'été 2023 pour 15 millions d'euros, n'a jamais répondu aux attentes. Après 24 apparitions pour les Français, dont trois au début de la saison en cours, il poursuit sa carrière à Augsbourg. Les modalités du contrat n'ont pas été divulguées.

A Augsbourg, Rieder retrouvera un deuxième Suisse en la personne de Cedric Zesiger.

Rieder a disputé 21 matches avec Stuttgart la saison dernière et remporté la Coupe. Mais comme le club souabe n'a pas levé l'option d'achat, c'est finalement Augsbourg qui s'est manifesté.

/ATS
 

Actualités suivantes

Leverkusen se sépare de son entraîneur Erik ten Hag

Leverkusen se sépare de son entraîneur Erik ten Hag

Football    Actualisé le 01.09.2025 - 13:05

Alvyn Sanches a signé pour 4 ans à YB

Alvyn Sanches a signé pour 4 ans à YB

Football    Actualisé le 01.09.2025 - 12:53

Mvogo prolonge à Lorient et renonce à sa convocation

Mvogo prolonge à Lorient et renonce à sa convocation

Football    Actualisé le 01.09.2025 - 10:29

Neymar affirme avoir été écarté de la Seleçao

Neymar affirme avoir été écarté de la Seleçao

Football    Actualisé le 01.09.2025 - 06:03

Articles les plus lus

Le Barça, accroché par le Rayo Vallecano, laisse filer le Real

Le Barça, accroché par le Rayo Vallecano, laisse filer le Real

Football    Actualisé le 01.09.2025 - 05:59

Neymar affirme avoir été écarté de la Seleçao

Neymar affirme avoir été écarté de la Seleçao

Football    Actualisé le 01.09.2025 - 06:03

Mvogo prolonge à Lorient et renonce à sa convocation

Mvogo prolonge à Lorient et renonce à sa convocation

Football    Actualisé le 01.09.2025 - 10:29

Alvyn Sanches a signé pour 4 ans à YB

Alvyn Sanches a signé pour 4 ans à YB

Football    Actualisé le 01.09.2025 - 12:53

L'OM craque à dix à Lyon, Monaco s'impose dans la douleur

L'OM craque à dix à Lyon, Monaco s'impose dans la douleur

Football    Actualisé le 31.08.2025 - 23:09

Le Barça, accroché par le Rayo Vallecano, laisse filer le Real

Le Barça, accroché par le Rayo Vallecano, laisse filer le Real

Football    Actualisé le 01.09.2025 - 05:59

Neymar affirme avoir été écarté de la Seleçao

Neymar affirme avoir été écarté de la Seleçao

Football    Actualisé le 01.09.2025 - 06:03

Mvogo prolonge à Lorient et renonce à sa convocation

Mvogo prolonge à Lorient et renonce à sa convocation

Football    Actualisé le 01.09.2025 - 10:29

Super League: Servette arrache un point contre Lucerne

Super League: Servette arrache un point contre Lucerne

Football    Actualisé le 31.08.2025 - 18:57

Premier League: Manchester City encore battu

Premier League: Manchester City encore battu

Football    Actualisé le 31.08.2025 - 19:59

L'OM craque à dix à Lyon, Monaco s'impose dans la douleur

L'OM craque à dix à Lyon, Monaco s'impose dans la douleur

Football    Actualisé le 31.08.2025 - 23:09

Le Barça, accroché par le Rayo Vallecano, laisse filer le Real

Le Barça, accroché par le Rayo Vallecano, laisse filer le Real

Football    Actualisé le 01.09.2025 - 05:59