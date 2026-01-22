Europa League: les Young Boys assez mal payés

Les Young Boys ont été assez mal payés jeudi en Europa League. Les Bernois ont perdu 1-0 à domicile contre l'Olympique lyonnais, alors qu'ils auraient pu prétendre prendre au moins un point.

Une réussite du latéral Maitland-Niles dans les arrêts de jeu de la première période a donné la victoire aux visiteurs, qui conservent ainsi la tête du classement avec 18 points après 7 des 8 journées. YB peut invoquer le manque de réussite pour expliquer pourquoi l'équipe est sortie les mains vides.

Sanches a d'abord touché la barre (21e) avant de voir un but inscrit à la 60e être refusé par la VAR pour un hors-jeu de Cordova. Dans la phase finale de la partie, Monteiro et Fassnacht, tous deux entrés en cours de jeu, ont manqué des occasions nettes d'égaliser.

Cette défaite laisse les Bernois avec 9 points au classement. Ils auront sans doute besoin d'un bon résultat jeudi prochain lors de leur dernière échéance, sur la pelouse du VfB Stuttgart. Mais pour y parvenir, il faudra se montrer plus précis et efficace à la conclusion.

/ATS