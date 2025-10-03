Europa League: le FC Bâle en pleine euphorie

Marwin Hitz a reçu de nombreuses louanges après la victoire du FC Bâle 2-0 jeudi soir en Europa League contre le VfB Stuttgart. Le gardien rhénan a réalisé une grande performance.

Ancien joueur du club allemand de 2005 à 2009, avec qui il avait gagné la Bundesliga en 2007, Ludovic Magnin était évidemment aux anges après ce succès de prestige. 'J'ai vu une équipe qui a tout donné de la première à la dernière minute. Dans les moments difficiles, chacun était là pour aider les autres. Et quand on ne pouvait pas résoudre une situation, nous avions Jesus dans le but', a déclaré l'entraîneur des Bâlois.

'Jesus', c'est le surnom qu'a mérité Marwin Hitz (38 ans) jeudi soir au Parc Saint-Jacques. L'expérimenté portier, riche de 181 matches de Bundesliga, a effectué de nombreux arrêts décisifs, stoppant notamment un penalty d'Ermedin Demirovic à la 36e.

'Une très belle soirée'

A-t-il réussi son meilleur match avec le FCB? 'C'est vous qui pouvez le juger. C'est certain que cela a été une très belle soirée. Nous avons montré ce dont nous sommes capables, pas seulement avec le ballon dans les pieds, mais aussi sans. Il a fallu beaucoup défendre, car Stuttgart n'a jamais baissé le rythme. C'est une grosse différence avec la Super League', a analysé le gardien.

Un autre élément décisif côté rhénan a été Albian Ajeti, auteur du 1-0 dès la 3e. 'Nous étions super motivés. Quand Marwin a arrêté le penalty, j'ai su que personne ne pourrait le battre ce soir. Au final, nous avons gagné de manière méritée. Il y a longtemps qu'il n'y avait pas eu une pareille soirée magique dans le stade', a jubilé l'attaquant de 28 ans.

