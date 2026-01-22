Europa League: Bâle se déplace à Salzbourg, YB reçoit Lyon

Le FC Bâle se rend ce soir à Salzbourg pour décrocher sa qualification en phase finale de l’Europa ...
Europa League: Bâle se déplace à Salzbourg, YB reçoit Lyon

Europa League: Bâle se déplace à Salzbourg, YB reçoit Lyon

Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Le FC Bâle se rend ce soir à Salzbourg pour décrocher sa qualification en phase finale de l’Europa League. Pour leur part, les Young Boys reçoivent Lyon. Les deux clubs suisses ont besoin de points.

Avec six points en six matches et une 26e place au classement intermédiaire, Bâle se déplace en Autriche (21h00) avec un besoin urgent de points. Salzbourg est dans le même bateau avec un seul succès et trois unités au compteur.

YB, 21e avec neuf points, aura fort à faire lors de la réception (18h45) de l'Olympique lyonnais, qui est leader du classement avec quinze points. L'OL de l'entraîneur Paulo Fonseca reste aussi sur quatre victoires en cinq rencontres de Ligue 1.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le Real Madrid toujours le club aux plus hauts revenus

Le Real Madrid toujours le club aux plus hauts revenus

Football    Actualisé le 22.01.2026 - 06:44

Xamax coince Bulle

Xamax coince Bulle

Football    Actualisé le 22.01.2026 - 04:28

Ligue des champions: les Reds s'imposent 3-0 à Marseille

Ligue des champions: les Reds s'imposent 3-0 à Marseille

Football    Actualisé le 21.01.2026 - 23:05

Le Bayern et le Barça en lice mercredi soir

Le Bayern et le Barça en lice mercredi soir

Football    Actualisé le 21.01.2026 - 04:07

Articles les plus lus

Sept sur sept pour Arsenal, qui bat l'Inter à Milan

Sept sur sept pour Arsenal, qui bat l'Inter à Milan

Football    Actualisé le 20.01.2026 - 23:17

Le Bayern et le Barça en lice mercredi soir

Le Bayern et le Barça en lice mercredi soir

Football    Actualisé le 21.01.2026 - 04:07

Ligue des champions: les Reds s'imposent 3-0 à Marseille

Ligue des champions: les Reds s'imposent 3-0 à Marseille

Football    Actualisé le 21.01.2026 - 23:05

Europa League: Bâle se déplace à Salzbourg, YB reçoit Lyon

Europa League: Bâle se déplace à Salzbourg, YB reçoit Lyon

Football    Actualisé le 22.01.2026 - 04:06

Manchester City battu en Norvège

Manchester City battu en Norvège

Football    Actualisé le 20.01.2026 - 20:47

Sept sur sept pour Arsenal, qui bat l'Inter à Milan

Sept sur sept pour Arsenal, qui bat l'Inter à Milan

Football    Actualisé le 20.01.2026 - 23:17

Le Bayern et le Barça en lice mercredi soir

Le Bayern et le Barça en lice mercredi soir

Football    Actualisé le 21.01.2026 - 04:07

Ligue des champions: les Reds s'imposent 3-0 à Marseille

Ligue des champions: les Reds s'imposent 3-0 à Marseille

Football    Actualisé le 21.01.2026 - 23:05

Un choc Inter-Arsenal au menu mardi dès 21h

Un choc Inter-Arsenal au menu mardi dès 21h

Football    Actualisé le 20.01.2026 - 04:34

FC Barcelone: Flick confirme le départ de Ter Stegen à Gérone

FC Barcelone: Flick confirme le départ de Ter Stegen à Gérone

Football    Actualisé le 20.01.2026 - 18:42

Manchester City battu en Norvège

Manchester City battu en Norvège

Football    Actualisé le 20.01.2026 - 20:47

Sept sur sept pour Arsenal, qui bat l'Inter à Milan

Sept sur sept pour Arsenal, qui bat l'Inter à Milan

Football    Actualisé le 20.01.2026 - 23:17