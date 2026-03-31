Euro M21: La Suisse joue gros face à l'Estonie

La Suisse affronte l'Estonie à Thoune mardi à 20h00 pour son 7e match de qualification pour ...
Euro M21: La Suisse joue gros face à l'Estonie

Euro M21: La Suisse joue gros face à l'Estonie

Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

La Suisse affronte l'Estonie à Thoune mardi à 20h00 pour son 7e match de qualification pour l'Euro M21 de 2027. L'équipe d'Alex Frei doit éviter le faux-pas face à la lanterne rouge du groupe C.

Cette fois encore, la sélection M21, 3e au classement, n'a pas le droit à l'erreur si elle entend se hisser à la 2e place, synonyme de play-off qualificatifs. Pour l'heure, l'Islande ne devance la Suisse qu'à la différence de buts (11 points en six matches). Mais les Nordiques font face lundi à la France, leader du groupe C avec 13 unités. En cas de succès face aux Estoniens, les Suisses sont donc assurés de s'emparer de la 2e place provisoire, quelle que soit la performance des Islandais.

Petite victoire face aux Iles Féroé

Vainqueur sur la plus petite de marge face à la modeste sélection des Iles Féroé vendredi (1-0), les protégés du nouveau sélectionneur et légende de l'équipe de Suisse Alex Frei doivent monter un meilleur visage face à l'Estonie. Lors du premier affrontement entre les deux équipes lors de cette phase qualificative, la Suisse s'était imposée 2-0 sous l'égide de l'ancien coach Sascha Stauch en septembre dernier. L'équipe a cependant beaucoup changé, avec sept nouveaux joueurs appelés par Frei pour ce rassemblement.

/ATS
 

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