Euro M21: Couac helvétique au Luxembourg

L'équipe de Suisse M21 a subi un véritable camouflet mardi dans les éliminatoires de l'Euro 2027.

Les joueurs de Sascha Stauch se sont inclinés 2-1 sur la pelouse du Luxembourg pour subir leur première défaite dans ce groupe C.

Quatre jours après avoir obtenu un nul probant (1-1) à Lausanne face aux favoris français, les espoirs helvétiques ont affiché un bien triste visage à Esch-sur-Alzette face à une équipe qui n'avait glané qu'un point dans ses quatre premières sorties. Le succès luxembourgeois est même largement mérité.

La Suisse a pourtant ouvert la marque à la 66e minute sur une réussite d'Ethan Meichtry, qui était entré en jeu trois minutes plus tôt. Mais cet avantage fut de courte durée, le défenseur central Helver Tavares Helleno égalisant de la tête à la 70e en profitant de l'apathie de la défense helvétique.

Le Luxembourg, qui a adressé 19 tirs en direction du but helvétique (contre seulement 6 tirs pour la Suisse), a forcé la décision à la 86e. C'est un autogoal du défenseur de St-Gall Cyrill May, dont le dégagement dévissé a trompé le gardien Silas Huber, qui a permis aux espoirs du Grand-Duché de décrocher un succès inespéré.

Rien n'est perdu pour la Suisse M21, 3e de ce groupe avec deux longueurs de retard sur la France (1re, mais avec un match en moins). Mais elle devra considérablement élever son niveau de jeu lors des cinq derniers matches pour atteindre la phase finale: seuls les vainqueurs de groupe et le meilleur deuxième se qualifieront directement, les autres deuxièmes devant disputer des barrages.

