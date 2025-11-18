Euro M21: Couac helvétique au Luxembourg

L'équipe de Suisse M21 a subi un véritable camouflet mardi dans les éliminatoires de l'Euro ...
Euro M21: Couac helvétique au Luxembourg

Euro M21: Couac helvétique au Luxembourg

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

L'équipe de Suisse M21 a subi un véritable camouflet mardi dans les éliminatoires de l'Euro 2027.

Les joueurs de Sascha Stauch se sont inclinés 2-1 sur la pelouse du Luxembourg pour subir leur première défaite dans ce groupe C.

Quatre jours après avoir obtenu un nul probant (1-1) à Lausanne face aux favoris français, les espoirs helvétiques ont affiché un bien triste visage à Esch-sur-Alzette face à une équipe qui n'avait glané qu'un point dans ses quatre premières sorties. Le succès luxembourgeois est même largement mérité.

La Suisse a pourtant ouvert la marque à la 66e minute sur une réussite d'Ethan Meichtry, qui était entré en jeu trois minutes plus tôt. Mais cet avantage fut de courte durée, le défenseur central Helver Tavares Helleno égalisant de la tête à la 70e en profitant de l'apathie de la défense helvétique.

Le Luxembourg, qui a adressé 19 tirs en direction du but helvétique (contre seulement 6 tirs pour la Suisse), a forcé la décision à la 86e. C'est un autogoal du défenseur de St-Gall Cyrill May, dont le dégagement dévissé a trompé le gardien Silas Huber, qui a permis aux espoirs du Grand-Duché de décrocher un succès inespéré.

Rien n'est perdu pour la Suisse M21, 3e de ce groupe avec deux longueurs de retard sur la France (1re, mais avec un match en moins). Mais elle devra considérablement élever son niveau de jeu lors des cinq derniers matches pour atteindre la phase finale: seuls les vainqueurs de groupe et le meilleur deuxième se qualifieront directement, les autres deuxièmes devant disputer des barrages.

/ATS
 

Actualités suivantes

L'Irak peut toujours y croire

L'Irak peut toujours y croire

Football    Actualisé le 18.11.2025 - 19:45

Kosovo - Suisse: Johan Manzambi aligné d'entrée

Kosovo - Suisse: Johan Manzambi aligné d'entrée

Football    Actualisé le 18.11.2025 - 19:43

La Suisse se hisse en quarts de finale au Qatar

La Suisse se hisse en quarts de finale au Qatar

Football    Actualisé le 18.11.2025 - 18:17

La tâche « impossible » de l'épatant Kosovo

La tâche « impossible » de l'épatant Kosovo

Football    Actualisé le 18.11.2025 - 04:03

Articles les plus lus

Allemands et Néerlandais qualifiés pour la Coupe du monde

Allemands et Néerlandais qualifiés pour la Coupe du monde

Football    Actualisé le 17.11.2025 - 22:39

La tâche « impossible » de l'épatant Kosovo

La tâche « impossible » de l'épatant Kosovo

Football    Actualisé le 18.11.2025 - 04:03

La Suisse se hisse en quarts de finale au Qatar

La Suisse se hisse en quarts de finale au Qatar

Football    Actualisé le 18.11.2025 - 18:17

Kosovo - Suisse: Johan Manzambi aligné d'entrée

Kosovo - Suisse: Johan Manzambi aligné d'entrée

Football    Actualisé le 18.11.2025 - 19:43

Kosovo - Suisse: il faudra de la concentration dès le début

Kosovo - Suisse: il faudra de la concentration dès le début

Football    Actualisé le 17.11.2025 - 17:23

Allemands et Néerlandais qualifiés pour la Coupe du monde

Allemands et Néerlandais qualifiés pour la Coupe du monde

Football    Actualisé le 17.11.2025 - 22:39

La tâche « impossible » de l'épatant Kosovo

La tâche « impossible » de l'épatant Kosovo

Football    Actualisé le 18.11.2025 - 04:03

La Suisse se hisse en quarts de finale au Qatar

La Suisse se hisse en quarts de finale au Qatar

Football    Actualisé le 18.11.2025 - 18:17

Xamax privé de Léo Seydoux

Xamax privé de Léo Seydoux

Football    Actualisé le 17.11.2025 - 12:33

Le FC Bosna s'est séparé de son coach

Le FC Bosna s'est séparé de son coach

Football    Actualisé le 17.11.2025 - 15:49

Kosovo - Suisse: il faudra de la concentration dès le début

Kosovo - Suisse: il faudra de la concentration dès le début

Football    Actualisé le 17.11.2025 - 17:23

Allemands et Néerlandais qualifiés pour la Coupe du monde

Allemands et Néerlandais qualifiés pour la Coupe du monde

Football    Actualisé le 17.11.2025 - 22:39