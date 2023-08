Espagne: timide entrée en matière pour Barcelone

Peu inspiré et rapidement réduit à 10, le FC Barcelone a fait une entrée timide dans la Liga. Le tenant du titre a été tenu en échec 0-0 sur la pelouse de Getafe.

Sans Dembélé, parti au PSG et pas encore remplacé, mais avec ses recrues Ilkay Gundogan et Oriol Romeu au coup d'envoi, le Barça n'a pu réussi à prendre la mesure d'une équipe de Getafe agressive et disciplinée.

Les Blaugrana ont été réduits à 10 à la 43e après l'expulsion de l'ailier brésilien Raphinha, qui a écopé d'un deuxième jaune pour un coup de coude sur le latéral Gaston Alvarez. Ils ont ensuite disputé la seconde période à 10 contre 10, après l'expulsion de Mata (57e), sans parvenir à ouvrir le score.

/ATS