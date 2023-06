Eren Derdiyok atterrit à Schaffhouse

Le FC Schaffhouse a engagé pour deux saisons l'ancien attaquant international Eren Derdiyok. L'ex-buteur de Galatasaray était sans contrat depuis six mois.

Le dernier club de Derdiyok était Ankaragücü en Süper Lig turque pendant deux ans et demi. Le Bâlois de 35 ans a également transité par Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Kasimpasa, Galatasaray Istanbul, Göztepe et Pashtakor Tashkent en Ouzbékistan.

Avec l'équipe de Suisse, Derdiyok a pris part au Championnat du monde 2010 ainsi qu'aux Euros 2008 et 2016. Entre 2008 et 2017, l'ancien attaquant du FC Bâle a cumulé 60 sélections en équipe nationale pour onze buts et dix passes décisives.

Derdiyok est la deuxième arrivée de renom à Schaffouse, septième la saison dernière en Challenge League, après l'Espagnol Pedro Martin, qui a joué pour l'Atlético Madrid. Il succède à l'Argentin Raul Bobadilla, qui a quitté le club après une saison et demie comme quatorze autres joueurs.

/ATS