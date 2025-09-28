Équipe nationale: Hajdari opte pour le Kosovo

Albian Hajdari a acté son choix de ne pas poursuivre son avenir en tant qu'international suisse ...
Photo: KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Albian Hajdari a acté son choix de ne pas poursuivre son avenir en tant qu'international suisse lundi. Le défenseur central rejoint la fédération du Kosovo.

Lundi, le président de la fédération kosovare Agim Ademi a rendu public le changement de nation via Instagram. Hajdari a déjà fait défaut dans la sélection pour les deux matchs de qualification à la Coupe du monde de début septembre.

Ces derniers temps, le milieu de terrain Leon Avdullahu, coéquipier du défenseur au sein du club de Bundesliga Hoffenheim, et Eman Kospo, qui évolue au sein du club de Serie A de la Fiorentina, ont suivi le même chemin que Hajdari. Avdullahu, 21 ans, a également déclaré sa flamme au Kosovo, tandis que Kospo, de trois ans son cadet, également défenseur central, évolue désormais en Bosnie-Herzégovine.

