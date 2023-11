Equipe de Suisse: une décision sur Murat Yakin très bientôt

L'avenir de Murat Yakin à la tête de l'équipe de Suisse devrait être clarifié ces prochains jours. Selon 'CH Media' et 'Nau.ch', l'ASF renoncerait à attendre le tirage au sort de l'Euro 2024.

Après la défaite en Roumanie, Pierluigi Tami, directeur des équipes nationales, avait indiqué qu'une analyse serait effectuée après le tirage des groupes prévu samedi à Hambourg. Une décision était ensuite attendue pour mi-décembre. Une telle manière de faire aurait conduit Yakin à se rendre au tirage au sort, même sans garantie d'être encore en poste l'été prochain.

Mais selon plusieurs médias, le sélectionneur n'ira dans la ville du nord de l'Allemagne que s'il est confirmé pour la phase finale de l'Euro. La décision sur une éventuelle rupture du contrat de Yakin revient au comité central de l'ASF présidé par Dominique Blanc.

Celui-ci a réitéré plusieurs fois sa confiance en Yakin et l'a même confirmé pour l'Euro. A contrario, Tami s'est montré récemment plus critique. Après la conclusion de la qualification, avec une série d'une victoire en sept matches, le Tessinois avait certes dit que le bilan parlait pour le sélectionneur, qui a obtenu la qualification de son équipe. 'Mais on ne doit pas sous-estimer le développement négatif de l'équipe', avait-il ajouté, laissant ainsi place à toutes les spéculations.

/ATS