Equipe de Suisse: rassemblement reporté à mercredi

Le rassemblement de l'équipe de Suisse, prévu ce lundi, a été reporté à mercredi. L'ASF a ainsi réagi après l'annulation par l'UEFA du match prévu jeudi en Israël.

Les joueurs et le staff se retrouveront mercredi matin à Zurich pour entamer la préparation de la rencontre qualificative pour l'Euro 2024 face au Belarus, qui aura lieu dimanche à Saint-Gall. L'équipe rejoindra la ville de l'est du pays mercredi soir après l'entraînement qui débutera à 16h30 et qui sera ouvert au public au GC/Campus de Niederhasli.

L'UEFA a annoncé dimanche soir l'annulation du match Israël - Suisse, en raison de l'état de guerre qui règne en Israël.

