Equipe de Suisse: Yakin fait confiance à ses cadres

Murat Yakin fait confiance à ses cadres dans l'optique du début de la qualification pour la Coupe du monde 2026. La seule vraie surprise est la convocation de Cédric Itten, absent depuis deux ans.

La Suisse jouera ses deux premiers matches de qualification au Parc Saint-Jacques de Bâle. Elle recevra le Kosovo le vendredi 5 septembre, puis la Slovénie le lundi 8. 'Je suis content que cela commence enfin', a déclaré le sélectionneur lors d'une conférence de presse à Berne.

La sélection est en grande majorité similaire à celle qui avait disputé deux matches amicaux cet été face aux Etats-Unis et au Mexique. La plus grande surprise, c'est le rappel de Cédric Itten (28 ans). L'attaquant (12 sélections, 5 buts) avait été sélectionné pour la dernière fois il y a deux ans.

Solution de rechange

Itten a quitté Young Boys cet été pour Fortuna Düsseldorf, en 2e Bundesliga. Il s'est illustré en marquant trois buts en quatre rencontres. Murat Yakin l'a appelé comme solution de rechange en pointe derrière Breel Embolo.

Par rapport au groupe présent aux Etats-Unis cet été, les autres retours sont ceux de Joël Monteiro, Simon Sohm, Ruben Vargas et Denis Zakaria. Lucas Blondel, Stefan Gartenmann, Ulisses Garcia, Cédric Zesiger ne sont plus là, de même que les blessés Djibil Sow et Zeki Amdouni.

Plusieurs éléments figurent dans la sélection alors qu'ils ne jouent pas depuis le début de la saison, comme Embolo ou Manuel Akanji. Yvan Mvogo, gardien numéro 3, a été convoqué alors même qu'il est encore sans club.

