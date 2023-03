Equipe de France: Kylian Mbappé nouveau capitaine

Kylian Mbappé (24 ans) est le nouveau capitaine de l'équipe de France. L'attaquant du Paris Saint-Germain prend la succession d'Hugo Lloris, qui a mis fin à sa carrière internationale.

Didier Deschamps avait maintenu le suspense lundi face à la presse, arguant de discussions à venir avec les prétendants au brassard. Mais le léger voile d'incertitude a été levé en fin de journée. Comme attendu, Mbappé s'est vu décerner le précieux bout de tissu.

Plus exactement, la jeune vedette (66 sélections, 36 buts) a accepté cette nouvelle fonction après une discussion lundi soir avec son sélectionneur, a-t-on appris de source proche des Bleus, confirmant une information du Figaro et de L'Equipe. Deschamps s'est également entretenu avec Antoine Griezmann, promu vice-capitaine.

Place croissante

C'est une responsabilité de plus, notamment médiatiquement parlant, pour celui qui est devenu international en 2017, champion du monde en 2018 et vice-champion en 2022, avec à la clé un incroyable triplé (et un tir au but réussi) lors de la finale du dernier Mondial perdue contre l'Argentine de Lionel Messi le 18 décembre.

Au-delà de son talent balle au pied, la star du PSG a pris une place croissante ces derniers mois dans le vestiaire tricolore et en dehors. Il est notamment monté en première ligne dans la gestion du droit à l'image collectif, qu'il souhaite voir réformé.

Face à la presse, lundi, Deschamps s'est contenté de dresser un portrait-robot du candidat idéal: 'la légitimité' en critère principal, ce qui passe par le 'leadership technique, le leadership mental et l'état d'esprit'.

/ATS