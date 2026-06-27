Entraînement au complet pour l'équipe de Suisse à San Diego

L'équipe de Suisse a repris l'entraînement collectif trois jours après s'être qualifiée pour ...
Entraînement au complet pour l'équipe de Suisse à San Diego

Entraînement au complet pour l'équipe de Suisse à San Diego

Photo: KEYSTONE/EPA/PETER KLAUNZER

L'équipe de Suisse a repris l'entraînement collectif trois jours après s'être qualifiée pour les 16es de finale de la Coupe du monde. Tous les joueurs étaient présents samedi à San Diego.

Sur la touche depuis le premier match en raison d'une blessure musculaire, Miro Muheim a finalement réintégré le groupe. Il faisait déjà partie du groupe de remplaçants qui s'est entraîné vendredi à la San Diego Jewish Academy.

La troupe de Murat Yakin s'exercera encore dimanche et mardi en Californie avant de quitter pour de bon leur camp de base. Lundi, les joueurs auront quartier libre, a annoncé l'ASF.

Ils s'envoleront mardi après-midi pour Vancouver, où ils disputeront deux jours plus tard leur seizième de finale contre un adversaire encore à déterminer. Leur éventuel huitième de finale se tiendra également dans la la ville canadienne.

/ATS
 

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