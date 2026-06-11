« El Tri » contre « Bafana Bafana » en ouverture du Mondial 2026

Comme en 2010, le Mexique et l'Afrique du Sud disputeront le match d'ouverture du Mondial 2026 ce jeudi (19h GMT+1). Tout autre résultat qu'un succès du pays co-organisateur serait une surprise.

Le 11 juin 2010 à Johannesbourg, les 'Bafana Bafana' avaient concédé le nul 1-1 malgré l'ouverture du score de Siphiwe Tshabalala à la 55e. Quelques jours plus tard, leur parcours dans ce Mondial à domicile s'achevait sur un succès de prestige 2-1 face à la France du sélectionneur Raymond Domenech, alors en pleine déroute.

Seize ans plus tard jour pour jour, le Mexique et l'Afrique du Sud s'affronteront à nouveau à l'entame d'une Coupe du monde au Stade Azteca de Mexico, à plus de 2'200 m d'altitude et sans le bourdonnement des vuvuzelas. Une victoire de 'El Tri' ne serait pas une surprise, tant d'un point de vue sportif qu'historique: seul le Qatar en 2022 s'est incliné lors de son entrée en lice en tant que nation organisatrice.

En 2026, l'Afrique du Sud n'a en effet encore remporté aucun match, et ce face à des adversaires comme la Jamaïque, le Cameroun, le Nicaragua et le Panama. En face, le Mexique de Javier Aguirre est invaincu cette année, et a obtenu des matches nuls remarquables face à des favoris de la Coupe du monde comme le Portugal et la Belgique.

Les enseignants mexicains dans la rue

Ce match se déroulera dans un contexte national tendu, marqué par de nombreuses manifestations d'enseignants. Ces derniers réclament des salaires plus élevés ainsi que l'abandon d'une réforme des retraites.

Ils ont exprimé leur mécontentement en campant mardi dans la capitale, à proximité de la zone des supporters, tout en bloquant l'accès au stade. La présidente du Mexique Claudia Sheinbaum, a parlé de 'provocation' à ce sujet et a assuré que le match d'ouverture, jeudi, aurait bien lieu malgré les protestations.

L'expérience des matches d'ouverture

Les deux sélectionneurs à la tête des protagonistes de la 1ère confrontation de cette 23e édition ont déjà vécu l'expérience d'un match d'ouverture du Mondial. Aguirre était déjà sur le banc mexicain en 2010, et pourra compter sur les conseils de son assistant Rafael Marquez, qui avait égalisé face à l'Afrique du Sud en 2010. L'ex-joueur de Barcelone est par ailleurs appelé à remplacer Aguirre à la tête de 'El Tri' au terme de cette Coupe du monde.

En face, le sélectionneur belge des 'Bafana Bafana' Hugo Broos a quant à lui disputé la première rencontre du Mondial 1986 entre les Diables Rouges et le Mexique, dans cette même arène. 'Même à Hollywood, on n'écrit pas de meilleur scénario: j'ai joué un match d'ouverture de Coupe du monde et maintenant, quatre décennies plus tard, je serai encore l'un des sélectionneurs du match d'ouverture', a-t-il confié à l'AFP.

Affiche équilibrée entre la Tchéquie et la Corée du Sud

Cette compétition marque la fin d'une carrière de 56 ans dans le football pour le Belge, comme défenseur puis comme entraîneur. A son palmarès de coach figurent notamment trois titres de champion de Belgique et une Coupe d'Afrique des nations.

'Je rêve d'une belle fin où l'Afrique du Sud atteindrait pour la première fois la phase à élimination directe d'une Coupe du monde, après trois éliminations dès le premier tour. Quand l'Afrique du Sud quittera ce tournoi, je ferai mes adieux au football', a déclaré le technicien de 74 ans.

L'autre affiche de ce groupe A opposera la Corée du Sud et la Tchéquie à Guadalajara (coup d'envoi vendredi à 04h heure suisse). Tombeurs de l'Irlande et du Danemark lors des barrages européens, les Tchèques ont une belle carte à jouer dans ce duel équilibré face à des Coréens qui rêvent de rééditer leur parcours de 2002, où ils avaient terminé 4e de 'leur' Mondial.

/ATS