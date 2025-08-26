Dortmund prolonge son entraîneur Niko Kovac jusqu'en 2027

Le Borussia Dortmund continue d'accorder sa confiance à Niko Kovac.

Le club de la Ruhr et l'entraîneur de 53 ans ont prolongé prématurément d'une année supplémentaire le contrat qui expirait à la fin de la saison 2025/26, a annoncé le BVB.

Kovac et son staff avaient repris les rênes de l'équipe du gardien international suisse Gregor Kobel l'hiver dernier, alors qu'elle pointait à la onzième place du classement. Ils ont conduit le club en Ligue des champions grâce à un sprint final endiablé.

Le début de saison est toutefois poussif après une victoire arrachée 1-0 en Coupe contre le club de 3e division d'Essen, Dortmund a dû se contenter d'un nul 3-3 en Bundesliga sur le terrain de St Pauli, où il a laissé échapper une victoire qui semblait acquise et où Gregor Kobel a dû s'incliner à deux reprises dans les dernières minutes.

