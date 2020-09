Dortmund bat largement Mönchengladbach

Dans une rencontre avec quatre Suisses sur la pelouse, Borussia Dortmund de Lucien Favre s'est largement imposé 3-0 contre Borussia Mönchengladbach à l'occasion de la 1re journée de Bundesliga.

Le Dortmund de Lucien Favre avec le portier Bürki et le défenseur Akanji (averti) s'est imposé devant 10'000 spectateurs. Il a été porté par sa jeunesse: l'Américain de 17 ans Giovanni Reyna a ouvert le score sur une passe du petit prodige anglais Jude Bellingham, 17 ans également (1-0, 35e). Puis Reyna a obtenu un penalty transformé par 'l'ancien' Erling Haaland, 20 ans (2-0, 54e), qui a ensuite triplé la mise sur un service de Jadon Sancho, 20 ans lui aussi. Mönchengladbach, qui jouvait sans Embolo et Zakaria (blessés) mais avec Sommer et Elvedi, n'a jamais eu son mot à dire dans ce derby de la Ruhr.

Urs Fischer et Union Berlin se sont montrés malheureux à l'occasion de la reprise de la Bundesliga. Les Berlinois se sont inclinés 3-1 à domicile devant Augsburg. Ruben Vargas a inscrit le 1-0 pour les visiteurs.

Vargas, une surprise positive la saison dernière, a marqué peu avant la pause d'une tête de près à la suite d'un beau centre de Raphael Framberger. Pour le Lucernois de 22 ans, il s'agit de son 7e but en 34 matches de Bundesliga.

