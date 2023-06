'Difficile de trouver les mots. Nous aurions dû mener 3-0, 4-0, 5-0 ou 6-0 avec toutes nos occasions.' Comme tous les observateurs, Granit Xhaka ne trouvait aucune explication à ce couac.

'Le football est parfois cruel. Même si les Roumains méritent le respect pour n'avoir jamais lâché, nous devons bien évidemment plaider coupables. J'avais le sentiment sur le terrain que l'adversaire ne pouvait pas nous faire mal. Seulement, à force de rater des occasions, on n'est à l'abri de rien.'

'Nous nous concédons l'égalisation sur deux ruptures dans la profondeur. Cela ne doit pas nous arriver, rage Xherdan Shaqiri. Cela n'a rien à voir avec les changements. Nous avons tout simplement offert deux cadeaux à l'adversaire. Mais il ne faut pas tout jeter par la fenêtre. La qualification pour la phase finale demeure l'objectif. Nous sommes toujours parfaitement placés.'

Pour Murat Yakin, la déception et une forme de colère étaient également de mise. 'Ce résultat est fou lorsque l'on pense à nos occasions pour inscrire le 3-0, souffle le sélectionneur. Le résultat n'est pas là, c'est vrai, mais la manière l'était. J'ai le sentiment que nous avons démontré ce soir des progrès dans la jouerie. Les deux points perdus ce soir ne doivent pas le faire oublier.' On se console comme on peut.

