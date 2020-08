Diego Benaglio se retire à lâge de 37 ans

L'ancien portier de l'équipe de Suisse, Diego Benaglio (37 ans) a décidé de mettre un terme à sa carrière professionnelle. Il a passé sa dernière saison sur le banc de Monaco.

Benaglio fut le gardien titulaire de la sélection helvétique avant Yann Sommer. Il a compté 61 capes avec l'équipe de Suisse et a disputé trois Coupes du monde et un Euro. Il était de l'expédition au Brésil en 2014 qui s'était terminé en huitième de finale contre l'Argentine. Ce fut son dernier match sous les couleurs de la Suisse.

Elu à deux reprises, 'Joueur suisse de l'année', il a décidé de stopper sa carrière qui l'a mené de Grasshopper (junior) à Stuttgart, à Nacional Funchal (POR), à Wolfsburg et pour finir trois saisons dans la Principauté de Monaco où il n'a pas souvent joué.

'Il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre. Je suis très redevable pour ce que j'ai vécu au cours des vingt dernières années dans le football. Je me réjouis désormais de relever un nouveau défi', souligne l'Argovien dans un communiqué.

Wolfsburg constitua la plus longue station dans sa carrière. Il a disputé 259 matches de Bundesliga. Il a été sacré champion d'Allemagne avec les Wölfen en 2008-2009 et six plus tard, il a encore remporté la Coupe d'Allemagne et la Supercoupe. Au niveau européen, il a disputé 22 matches de Ligue des champions entre Wolfsburg et Monaco.

/ATS