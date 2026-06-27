Didier Deschamps de retour au camp de base des Bleus

Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps, rentré en France après le décès de sa mère, est revenu samedi au camp de base des Bleus à Boston, a indiqué l'encadrement.

Le technicien avait quitté le groupe mardi et regagné la France pour assister aux obsèques de sa mère vendredi.

Il doit diriger la séance d'entraînement de samedi sur les terrains du campus de l'université de Bentley à Waltham (Massachusetts), au lendemain de la large victoire des Français face à la Norvège (4-1) qui leur a assuré la première place du groupe I.

En seizième de finale, les Bleus affronteront la Suède mardi à East Rutherford (New Jersey).

En l'absence du sélectionneur, c'est son adjoint Guy Stéphan qui a dirigé les Bleus contre les Norvégiens.

'J'ai une pensée forte pour Didier. On est très content qu'il revienne très vite. Les joueurs ont fait ce qu'il fallait, ils étaient très affectés. Ils ont entendu Didier leur parler et leur dire qu'il était endeuillé et qu'il fallait qu'il parte. Forcément, compte tenu de la proximité qu'il y a entre eux, les joueurs ont voulu faire quelque chose de bien', a-t-il déclaré après le match.

/ATS