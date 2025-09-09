Diakité prend 4 matches

Le LS devra se passer de Gaoussou Diakité lors des 4 prochains matches. Initialement suspendu ...
Diakité prend 4 matches

Diakité prend 4 matches

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Le LS devra se passer de Gaoussou Diakité lors des 4 prochains matches. Initialement suspendu pour trois parties, la commission disciplinaire de la SFL a alourdi la sanction après l'appel des Vaudois.

'Le joueur a agi en dehors du jeu et pendant une interruption, a justifié la SFL. Son coup a été porté avec une intention directe et sans provocation préalable. De plus, il s'était déjà fait remarquer de manière négative avant cet incident.' Le verdict est définitif pour les instances de la Swiss Football League.

Le joueur de 19 ans, prêté par le RB Salzbourg, a reçu un carton rouge pour violence lors du match de la 5e journée de Super League contre Saint-Gall.

/ATS
 

Actualités suivantes

Nottingham Forest limoge son entraîneur Nuno Espirito Santo

Nottingham Forest limoge son entraîneur Nuno Espirito Santo

Football    Actualisé le 09.09.2025 - 15:41

« Le chemin est encore long », prévient Dan Ndoye

« Le chemin est encore long », prévient Dan Ndoye

Football    Actualisé le 09.09.2025 - 01:35

Une victoire improbable pour l'Italie

Une victoire improbable pour l'Italie

Football    Actualisé le 08.09.2025 - 23:03

Une première option sur la qualification pour la Suisse

Une première option sur la qualification pour la Suisse

Football    Actualisé le 09.09.2025 - 01:33

Articles les plus lus

Andi Zeqiri tente l'aventure polonaise

Andi Zeqiri tente l'aventure polonaise

Football    Actualisé le 08.09.2025 - 22:35

Une victoire improbable pour l'Italie

Une victoire improbable pour l'Italie

Football    Actualisé le 08.09.2025 - 23:03

Une première option sur la qualification pour la Suisse

Une première option sur la qualification pour la Suisse

Football    Actualisé le 09.09.2025 - 01:33

« Le chemin est encore long », prévient Dan Ndoye

« Le chemin est encore long », prévient Dan Ndoye

Football    Actualisé le 09.09.2025 - 01:35

Suisse - Slovénie: Murat Yakin ne fait aucun changement

Suisse - Slovénie: Murat Yakin ne fait aucun changement

Football    Actualisé le 08.09.2025 - 19:51

Andi Zeqiri tente l'aventure polonaise

Andi Zeqiri tente l'aventure polonaise

Football    Actualisé le 08.09.2025 - 22:35

Une victoire improbable pour l'Italie

Une victoire improbable pour l'Italie

Football    Actualisé le 08.09.2025 - 23:03

Une première option sur la qualification pour la Suisse

Une première option sur la qualification pour la Suisse

Football    Actualisé le 09.09.2025 - 01:33

YB prête von Ballmoos à Lugano

YB prête von Ballmoos à Lugano

Football    Actualisé le 08.09.2025 - 15:31

La Tunisie ira au Mondial

La Tunisie ira au Mondial

Football    Actualisé le 08.09.2025 - 17:17

Suisse - Slovénie: Murat Yakin ne fait aucun changement

Suisse - Slovénie: Murat Yakin ne fait aucun changement

Football    Actualisé le 08.09.2025 - 19:51

Andi Zeqiri tente l'aventure polonaise

Andi Zeqiri tente l'aventure polonaise

Football    Actualisé le 08.09.2025 - 22:35