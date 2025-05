Di Maria de retour au pays pour la fin de sa carrière

Le champion du monde argentin Angel Di Maria revient à 37 ans dans son club formateur de Rosario Central, a officialisé jeudi le club de 1re division argentine.

Ce transfert avait avorté l'année dernière sur fond de menaces de racket.

'Notre histoire ensemble a encore des pages à écrire', s'est enthousiasmé Rosario Central sur ses réseaux sociaux, accompagnant l'annonce d'une vidéo du gaucher argentin sous ses nouvelles couleurs. 'Pour voler, nous aurons besoin de tes ailes. Bienvenue Angel, nous t'attendions', est-il ajouté.

Né en février 1988 à Rosario, Di Maria a été couronné champion du monde au Qatar en 2022 avec l'Albiceleste. Il a également remporté deux Copa América ainsi qu'une médaille d'or olympique à Pékin 2008. Passé par le Real Madrid, Manchester United ou le PSG, il évoluait depuis deux ans au Benfica.

'El Fideo' retourne là où avait débuté sa carrière en 2005, avant deux saisons plus tard d'entamer une odyssée de 18 ans en Europe, au Benfica déjà. Il a simplement publié sur Instagram l'annonce de son arrivée par Rosario Central avec des emojis de coeurs bleu et jaune, les couleurs de l'équipe.

Di Maria renonce à des propositions dans le championnat d'Arabie Saoudite et a fait des adieux chargés de larmes à Benfica après la finale de la Coupe du Portugal perdue contre le Sporting de Lisbonne la semaine dernière. En club, l'ailier a remporté cinq titres avec Benfica, six avec le Real Madrid, dont une Ligue des champions 2014, et 19 trophées avec le PSG.

/ATS