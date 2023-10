Deux retours attendus en équipe de Suisse

Jordan Lotomba et Ulisses Garcia figurent à nouveau dans les plans de Murat Yakin. Les deux latéraux ont été retenus pour les deux prochaines rencontres de l’équipe de Suisse.

Le retour aux affaires du Vaudois et du Genevois était attendu. Jordan Lotomba bénéficie d’un temps de jeu conséquent à Nice alors qu’Ulisses Garcia a retrouvé sa place de titulaire aux Young Boys après une blessure contractée lors de la préparation estivale. La présence des deux Romands devrait conduire Murat Yakin à évoluer avec une défense à quatre jeudi prochain à Tel Aviv face à Israël. 'C’est le système qui nous convient le mieux', glisse-t-il.

Pour les rencontres de Tel Aviv, jugée 'cruciale' et de Saint-Gall le dimanche 15 octobre contre le Bélarus, Murat Yakin n’a pas jugé opportun d’appeler un néophyte. Forfait pour les matches de septembre contre le Kosovo et Andore pour lesquels il avait été convoqué, Filip Urginic demeure dans l’antichambre. A entendre Murat Yakin, le demi des Young Boys ne s’est pas encore totalement prononcé quant à son avenir international entre la Suisse et la Serbie.

Se qualifier le plus tôt possible

Par ailleurs, Ardon Jashari et Fabian Rieder, qui avaient disputé la Coupe du monde au Qatar, sont laissés à la disposition des M21. Le Luganais Uran Bislimi, retenu en juin et en septembre, ne sera pas cette fois de la partie.

'Nous mesurons fort bien l’enjeu du match de Tel Aviv', souligne Murat Yakin. Si elle s’impose en Israël et bat trois jours plus tard le Bélarus, la Suisse sera qualifiée pour la phase finale de l’Euro 2024 en Allemagne. 'Le but est de se qualifier le plus tôt possible', poursuit le sélectionneur qui aimerait que les deux matches de novembre contre le Kosovo à Bâle et la Roumanie à Bucarest ne revêtent qu’un caractère amical.

Enfin, Murat Yakin est revenu sur les propos émis par Granit Xhaka à Pristina qui déplorait un manque d’intensité à l’entraînement. 'Bien des choses ont été dites et écrites, soupire Murat Yakin. Mais l’affaire est réglée. Tout cela est derrière nous.'

