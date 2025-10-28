Deux buts magnifiques pour les Romandes

Carton plein pour la Suisse ! Quatre jours après leur succès 1-0 devant le Canada à Lucerne, les Suissesses se sont imposées 4-3 à Dunfermline face à l’Ecosse.

Dans une rencontre très enlevée, la Suisse doit cette victoire à un doublé de Sydney Schertenleib et à des réussites d’Iman Beney et de Smilla Vallotto. La question désormais est de savoir si ce festival offensif en Ecosse aura une suite pour Pia Sundhage, dont le contrat à la tête de la sélection n’a pas encore été reconduit. Les deux succès remportés lors de ce rassemblement d’octobre ont sans doute renforcé son crédit.

Les Suissesses ont témoigné d’un réel brio devant la cage adverse. Les réussites inscrites par Iman Beney, sa première en sélection, et de Smilla Vallotto soulignent aussi une efficience retrouvée dans le dernier geste. La joueuse de Manchester City a signé le 3-2 sur un service en or de Géraldine Reuteler pour prendre de revers la défense écossaise. Celle de Wolfsburg a, pour sa part, armé une frappe magnifique pour le 4-2.

/ATS