Des prolongations fatales pour le Servette FC

Le Servette FC n’aura pas un destin européen cette saison. Malgré tout leur courage, les Grenat ont été logiquement éliminés par le Shakhtar Donetsk en barrage de la Conference League.

Tenus en échec au match aller à Cracovie (1-1), les Ukrainiens se sont imposés 2-1 à Genève. La décision est tombée à la 112e minute. Après un ballon perdu par Jérérmy Guillmenot à mi-terrain, Elias a conclu une percée dans l’axe du Shakhtar. Depuis de longues minutes, on savait que le salut des Servettiens ne pouvait passer que par l’épreuve des tirs au but tant la supériorité tant technique que physique des Ukrainiens était manifeste.

Comme au match aller, le Servette FC avait toutefois eu le bonheur d’ouvrir le score. Après avoir trouvé le poteau à la 43e, Lilian Njoh était à la 52e à la conclusion d’une rupture magnifique 'couronnée' par une passe décisive délicieuse de Miroslav Stevanovic. Même si le Shakhtar avait exercé une domination sans partage, cette réussite n’était pas le fruit du hasard. On sentait les Grenat vraiment capables de faire mal dans la verticalité.

Malheureusement, le Servette FC perdait la main à la 70e minute après une faute inutile de Bradley Mazikou pour un penalty transformé par Kevin. A 1-1, tout était à refaire pour des Genevois dont le souci premier était toujours de bien défendre. Avec un Joël Mall à son affaire, ce choix arrêté par Jocelyn Gourvennec était, face à un tel adversaire, sans doute judicieux. Mais il traduit aussi toutes les limites d’une équipe qui ne cesse de régresser depuis des mois.

